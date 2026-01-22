Κύκλωμα εκβιασμών στην Κηφισιά: Ο μεγαλοκατασκευαστής, η δικηγόρος και η κ. Τέντη

Ένα εξαιρετικά σκοτεινό κύκλωμα λειτουργεί στην Κηφισιά «κάτω από τα ραντάρ» των διωκτικών αρχών, αλλά ήλθε η ώρα να ξεσκεπαστεί, καθώς τώρα ανοίγουν τα στόματα…

Ο μεγαλοκατασκευαστής και η δικηγόρος

Ο μεγαλοκατασκευαστής Δ.Κ. ο οποίος κατοικεί στην οδό Διονύσου με απόγονο που εργάζεται σε ναυτιλιακή εταιρία, αφού δεν ήθελε να ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του, νομίζει πως δεν έχει γίνει αντιληπτή η παρασκηνιακή του χρηματοδότηση με μαύρο χρήμα προς μια δικηγόρο, την κυρία Κ. όπου υπό κανονικές συνθήκες χρεώνει μια περιουσία για τις υπηρεσίες της όμως «όλως τυχαίως», για να κάνει δεκάδες δίκες στο ΣτΕ χρεώνει μόνο παράβολα και όχι αμοιβή!

Στόχος της, να καθυστερεί κατασκευαστικά έργα προκειμένου το σύστημα να εκβιάζει ιδιώτες και κατασκευαστές…

«Η Τέντη της Κηφισιάς»

Στη «βιτρίνα» του σκοτεινού κυκλώματος βρίσκεται η «Τέντη της Κηφισιάς», μια γνωστή κυρία η οποία υποδύεται την γόνο «μεγάλης πολιτικής οικογένειας», κάτι που φυσικά δεν ισχύει. Η συγκεκριμένη κυρία,βέβαια, είναι γνωστή για τη μυθομανία της αφού λόγω του ότι έχει άπλετο ελεύθερο χρόνο γυρνάει από εδώ κι από εκεί και λέει διάφορες φανταστικές ιστορίες. Οι φήμες μάλιστα λένε πως εκτός από μυθομανής είναι και κλεπτομανής.

