Κρήτη: Ανείπωτος ο πόνος για την άδικη απώλεια ενός μικρού αγγέλου στην περιοχή της Κισσάμου στα Χανιά της Κρήτης.

Ο θάνατος ενός 4χρονου αγοριού που παρασύρθηκε χθες από όχημα έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Τραγικές είναι οι λεπτομέρειες από τον τρόπο με τον οποίο συνέβη το δυστύχημα. Σύμφωνα με το flashnews, ο πατέρας του παιδιού είχε πάει μαζί με το 4χρονο στο χωράφι τους.

Φαίνεται ότι το αγροτικό όχημα το άφησε σε ένα σημείο με κλίση. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα κύλησε προς τα πίσω με αποτέλεσμα να παρασύρει το μικρό παιδί που βρισκόταν στο μοιραίο σημείο.

Το παιδί αμέσως διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Κισάμου και αμέσως μετά εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων όπου οι ιατροί κατέλαβαν υπεράνθρωπες προσπάθειες στον θάλαμο αναζωογόνησης χωρίς δυστυχώς το μικρό αγγελούδι να τα καταφέρει.