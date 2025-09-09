Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση με το βίντεο στο οποίο απεικονίζεται η βίαιη απώθηση άνδρα από 14χρονο, σε συνοικία του Ηρακλείου στην Κρήτη. Ο ανήλικος, παρουσιάστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Ασφάλεια Ηρακλείου, περιγράφοντας τα γεγονότα από τη δική του σκοπιά. Ο 14χρονος υποστηρίζει ότι περπατούσε στον δρόμο με δύο φίλες του, όταν ο 60χρονος άρχισε να τους βρίζει επειδή δεν μπορούσε να περάσει με το αυτοκίνητό του.

Στη συνέχεια κατέβηκε από το όχημα και έπιασε το παιδί από τον λαιμό και εκείνο αναγκάστηκε να απαντήσει στη χειροδικία.

Από την προανάκριση προκύπτει ότι όντως προηγήθηκε επεισόδιο σε βάρος του 14χρονου. Το βίντεο δεν απηχεί τις πραγματικές διαστάσεις του όλου συμβάντος, σύμφωνα με την αστυνομία

Συγκεκριμένα κατήγγειλε ότι ενώ περπατούσε αμέριμνος μαζί με δύο φίλες του στην περιοχή των Πατελών, ξαφνικά – χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι – εκείνος και η παρέα του δέχθηκαν χυδαίες βρεις από οδηγό αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τον ανήλικο, ο 60χρονος οδηγός φέρεται να ενοχλήθηκε επειδή τα παιδιά του είχαν «κλείσει” τον δρόμο όπως περπατούσαν και πάνω στη λεκτική ένταση, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και τα αίματα άναψαν όταν η παρέα των νεαρών του ζήτησε τον λόγο. Ο 14χρονος, σημείωσε ότι ο 60χρονος του επιτέθηκε και εκείνος τον απώθησε ενώ σημειώνει ότι το βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα είναι απλά η κατάληξη του καυγά.

Ο ανήλικος κατέθεσε μήνυση στον 65χρονο, αλλά και στον άνθρωπο που βιντεοσκοπούσε με το κινητό του το όλο σκηνικό, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Εκείνο που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι όντως προηγήθηκε επεισόδιο σε βάρος του 15χρονου, μεταδίδει το cretalive. Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ότι το απόσπασμα που δόθηκε στην δημοσιότητα σε καμία περίπτωση δεν απηχεί τις πραγματικές διαστάσεις του όλου συμβάντος.

Κρήτη: «Έπιασε το παιδί από τον λαιμό»

Ο πατέρας του παιδιού μιλώντας στο MEGA, περιγράφει το περιστατικό, αναφέροντας ότι ο 60χρονος έπιασε τον γιο του – που έχει πρόβλημα υγείας- από τον λαιμό.

«Ήταν Σάββατο 5 η ώρα, αλλά αυτός (σ.σ ο γιος του) φοβόταν να μου το πει και το είπε στη μάνα του την Κυριακή. Λέει «έτσι και έτσι έχω κάνει. Δεν έφταιξα σε κάτι, περνούσαμε στον δρόμο» και τραβάει ο άλλος χειρόφρενο λέγοντας γιατί να περνάτε στον δρόμο, και πάει και τον πιάνει από τον λαιμό. Αυτός τον έβριζε τον γιο μου, έλεγε γ@@ και τον στρίμωξε στο αυτοκίνητο. Έχει και πρόβλημα το παιδί… έχει πρόβλημα η καρδιά… Έχω κάνει μήνυση», είπε ο πατέρας του παιδιού.

Σημειώνει ότι το παιδί απώθησε τον 60χρονο. «Τον έσπρωξε, τον έριξε κάτω. Άλλο να τον ρίξει κάτω και άλλο να τον χτυπάει», είπε ο πατέρας.

Παρόμοια είναι και η μαρτυρία της αδερφής μίας από τις κοπέλες που βρέθηκαν στο σημείο.

«Να βγει όλη η αλήθεια γιατί έχει βγει το μισό βίντεο που έχει τραβήξει μία γυναίκα. Όλο το συμβάν ξεκίνησε όταν τα δύο κορίτσια μαζί με τον νεαρό ήταν παρέα και προχωρούσαν στον δρόμο. Καθώς προχωρούσαν ήταν ένα αμάξι από πίσω ο οποίος πάτησε κόρνα και τους εξύβρισε, δεν κατάλαβαν τι έγινε. Και τα κορίτσια όπως γύρισαν γιατί τον είδαν θυμωμένο, του λένε ‘μα, θα μας πατήσεις;’. Και εκείνος βγήκε βίαια απέναντι στα κορίτσια, γιατί ο νεαρός ήταν από πίσω, και πήγε να τους πιάσει τον λαιμό. Ο νεαρός το είδε αυτό και έτσι μπήκε στη μέση για να τα προστατεύσει τα κορίτσια και ο 60χρονος έπιασε τον 14χρονο από τον λαιμό και τον στρίμωξε προς το αμάξι».