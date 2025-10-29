Κωστούλας: Ο Έλληνας νεαρός επιθετικός σημείωσε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των «Γλάρων» στην Premier League και παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στο «Athletic». Ο διεθνής φορ στάθηκε στην ευκαιρία που του παρουσιάστηκε, αλλά και την σχέση του με τους Πειραιώτες.

Συγκεκριμένα, ο Μπάμπης Κωστούλας μίλησε για:

Τη Μάντσεστερ Σίτι και τον Αγκουέρο: «Παρακολουθούσα τη Μάντσεστερ Σίτι, μου άρεσε πολύ ο Αγκουέρο. Είχαν κατακτήσει πολλά τρόπαια, αλλά κυρίως παρακολουθούσα τον Αγκουέρο. Επειδή, ως παιδί, έπαιζα πάντα με μεγαλύτερους. Και ήμουν πάντα κοντός και αυτός ήταν κοντός επιθετικός. Έτσι, φανταζόμουν ότι ήμουν ο Αγκουέρο. Έπαιρνε την μπάλα, γύριζε και σκόραρε. Είχε πολύ καλό σουτ. Παρακολουθούσα την Premier League περισσότερο από άλλα πρωταθλήματα. Είναι στόχος για κάθε παίκτη. Ονειρευόμουν να έρθω στην Premier League. Απλώς δεν πίστευα ότι τα πράγματα θα γίνονταν τόσο γρήγορα».

Το όνομά του και το προσωνύμιο «Μπαμπιστούτα»: «Αυτό είναι απλώς για πλάκα, ένα αστείο. Έχω δει τον Μπατιστούτα μόνο στο YouTube. Δεν τον θυμάμαι να παίζει. Αυτό ήταν πριν από την εποχή μου. Το όνομά μου (στα ελληνικά) είναι Χαράλαμπος, και το Μπάμπης προέρχεται από αυτό».

Τον πατέρα του: «Τον παρακολουθούσα από το γήπεδο, αλλά τα περισσότερα χρόνια που έπαιζε, δεν είχα καν γεννηθεί. Έχω δει πολλές επαναλήψεις στην τηλεόραση. Το ποδόσφαιρο ήταν διαφορετικό τότε. Ήταν ένας δυνατός αμυντικός και ήμουν περήφανος που τον έβλεπα».

Την επιλογή του να παίξει επιθετικός, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας του και ο αδερφός του είναι αμυντικοί: «Πάντα παίζαμε ο ένας εναντίον του άλλου, με εμένα τον επιθετικό. Παίξαμε επίσης εναντίον του πατέρα μου, αλλά ήταν επιεικής μαζί μου όταν ήμουν παιδί. Ο παππούς μου από την πλευρά της μητέρας μου έπαιζε τοπικά στην Ελλάδα ως επιθετικός, οπότε ίσως να το πήρα από αυτόν».

Το αν είχε νιώσει πίεση στον Ολυμπιακό και την αποχώρησή του: «Δεν το ένιωσα ποτέ. Πάντα ήθελα να γίνω πρωταθλητής στην Ελλάδα με την ομάδα όπου έπαιζε ο πατέρας μου. Ήξερα ότι η ομάδα έπρεπε να κερδίσει το πρωτάθλημα. Ήμουν σίγουρος ότι αν έπαιζα θα είχα την ευκαιρία να το καταφέρω. Ήταν δύσκολο να αλλάξω τα πάντα, ήμουν εκεί πολλά χρόνια. Θα υποστηρίζω την ομάδα για όλη μου τη ζωή, αλλά σε έναν χρόνο στην πρώτη ομάδα έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Η ευκαιρία ήρθε για μένα για το επόμενο βήμα και έπρεπε να την εκμεταλλευτώ για το μέλλον μου».

Την Μπράιτον και αν την γνώριζε: «Η Μπράιτον δίνει μια ευκαιρίες σε νεαρούς παίκτες και τους εξελίσσει. Τους γνώριζα. Δεν τους παρακολουθούσα παιχνίδι με παιχνίδι, αλλά είχα δει μερικά παιχνίδια. Επίσης, έπαιξαν στην Ευρώπη πριν από δύο χρόνια εναντίον μιας ελληνικής ομάδας. Δεν ήξερα τίποτα για το Μπράιτον ως μέρος ή ότι είναι δίπλα στη θάλασσα. Όταν η συμφωνία πλησίασε, μου τα έδειξαν όλα. Οι εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικές. Περπατάω πολύ στην παραλία. Είναι ωραία».

Το ποσό της μεταγραφής: «Δεν το σκέφτομαι πολύ. Η Μπράιτον μου εμπιστεύτηκε αυτά τα χρήματα και είμαι έτοιμος να δείξω την αξία μου. Έχω αυτό το πάθος που δεν μπορώ να χάσω. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο για να κερδίσω».

Τη θέση του: «Κυρίως πέρυσι έπαιζα δεύτερος επιθετικός. Μου αρέσει ίσως περισσότερο, μπορώ να βρίσκομαι και στις δύο θέσεις. Ο στόχος μου είναι να γίνω καλύτερος σε όλα, να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους που έχουμε θέσει αυτή τη σεζόν και να τα απολαύσω όλα, να παίξω πολλά παιχνίδια και, φυσικά, να σκοράρω. Γι’ αυτό είμαι εδώ, αυτό μου αρέσει περισσότερο, όπως σε κάθε επιθετικό».