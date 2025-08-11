Τρίτη, 12 Αυγούστου, 2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κώστας Τσιμίκας: Τέλος από τη Λίβερπουλ

Λάμπρος Κατσαρός
by Newsroom Λάμπρος Κατσαρός

Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα καθώς και ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Έλληνας μπακ αναμένεται να αποχωρήσει από τους «Reds».

Ένα βήμα πιο κοντά στην έξοδο από τη Λίβερπουλ βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας. Ο Έλληνας αριστερός μπακ έμεινε εκτός αποστολής από τον χθεσινό (10/8) τελικό του Community Shield, όπου η ομάδα του Σλοτ ηττήθηκε στα πέναλτι από την Κρίσταλ Πάλας.

Η μεταγραφή του Μίλος Κέρκεζ από την Μπόρνμουθ, σε συνδυασμό με την ύπαρξη του Άντι Ρόμπερτσον έχουν δημιουργήσει «μποτιλιάρισμα» στο αριστερό άκρο της άμυνας των κόκκινων και ο «Τσίμι» φαίνεται πως είναι ο ποδοσφαιριστής που θα αποχωρήσει.

Μάλιστα όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 29χρονος άσος είναι ήδη προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο μιας νέας πρόκλησης στην καριέρα του, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να τον έχει προσεγγίσει.

Ο Σερραίος αμυντικός βρίσκεται στη Λίβερπουλ από το καλοκαίρι του 2020, έχοντας καταγράψει 115 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 18 ασίστ, ενώ έχει πανηγυρίσει 5 τίτλους, μεταξύ των οποίων η Premier League της περασμένης σεζόν.

