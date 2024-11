Ερντογάν: H Τουρκία διακόπτει κάθε είδους σχέση με το Ισραήλ

Aνάρτηση του Τούρκου δημοσιογράφου Ρατζίπ Σοιλού επιβεβαιώνει την ραγδαία επιδείνωση ως προς το μέλλον των σχέσεων Τουρκίας – Ισραήλ.

Συγκεκριμένα:

Σε ερώτηση σχετικά με την απόφαση της Τουρκίας να διακόψει τις σχέσεις με το Ισραήλ τον Μάιο, ο τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «η Αγκυρα δεν έχει αυτήν την στιγμή εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ και καμία διάθεση να τις αναπτύξει».

«Μία Δημοκρατία της Τουρκίας της οποίας ηγείται ο Ταγίπ Ερντογάν δεν μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση. Τελεία και παύλα» κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος.

BREAKING — Turkey is severing all ties with Israel, Erdogan says https://t.co/m6N3BXhNQg

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 13, 2024