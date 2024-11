O Μάρκο Ρούμπιο ο επόμενος ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

Ως ένα «ευχαριστώ» του Ντόναλντ Τραμπ στους Ισπανόφωνους, που στις αμερικανικές εκλογές τoν στήριξαν παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις, αλλά και ως αναγνώριση της εμπειρίας του, ερμηνεύονται οι πληροφορίες ότι ο κουβανικής καταγωγής Μάρκο Ρούμπιο θα αναλάβει το αξίωμα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, παρότι οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν ήταν… και ανέφελες στο παρελθόν.

Ο 53χρονος Ρούμπιο θα διαδεχθεί τον Άντονι Μπλίνκεν της κυβέρνησης Μπάιντεν, κάτι που θα τον καταστήσει τον πρώτο ισπανόφωνο υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Trump selecting Marco Rubio as the Secretary of State isn’t a very bright news for Ankara:

• He maintains regular contacts with Gulenists, including Enes Kanter

• Severely opposed 2019 Turkish incursion in Syria and Trump’s withdrawal decision

• Critical of Maduro -… pic.twitter.com/WSIvb30Y2f

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 12, 2024