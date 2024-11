Ολλανδία: «Φρούριο» το Άμστερνταμ μετά τα άγρια επεισόδια της Πέμπτης [Βίντεο]

Τις καταγγελίες Ισραηλινών φιλάθλων ότι τα πρωτοφανούς βιαιότητας επεισόδια στο Άμστερνταμ την παραμονή της επετείου της «Νύχτας των Κρυστάλλων» (Kristallnacht – 1938) ήταν προσχεδιασμένα, ερευνά πλέον η ολλανδική αστυνομία.

Και σε διπλωματικό επίπεδο ωστόσο, αυτό που συζητάται είναι το εάν είχαν όντως στηθεί «καρτέρια» από ομάδες Αράβων μεταναστών στους φιλάθλους της Μακάμπι, στο πλαίσιο του αγώνα με τον Άγιαξ, ή εάν είχαν προηγηθεί μικροεπεισόδια τα οποία προκάλεσαν την «έκρηξη».

The Israeli military has said it is preparing to deploy an immediate rescue mission following “a very violent incident” targeting Israeli citizens in Amsterdam.

The incident has reportedly been linked to a football match where Ajax Amsterdam defeated Maccabi Tel Aviv. pic.twitter.com/Eo4hFyJqxx

