Άμστερνταμ: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών μετά το Άγιαξ – Μακάμπι – Παρέμβαση Νετανιάχου»

Άγρια επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο Άμστερνταμ, πριν και μετά τη σέντρα του ματς Άγιαξ – Μακάμπι για το Europa League.

Οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ οι οποίοι ταξίδεψαν στην ολλανδική πόλη συγκρούστηκαν με φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές και Άραβες οπαδούς του Άγιαξ, παρά την απαγόρευση διαδηλώσεων με εντολή της δημάρχου.

Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επικοινώνησε με τον Ολλανδό πρωθυπουργό, Ντικ Σόοφ, ενώ σημειώνουν ότι προτίθεται να στείλει δύο αεροπλάνα στο Άμστερνταμ για να μεταφέρουν τους τραυματίες πίσω στο Ισραήλ.

07.11.2024, Ajax🇳🇱 – Maccabi Tel-Aviv🇮🇱, Ajax (Moroccans group) attacked Maccabi Tel-Aviv fans last night, Tel aviv fans crawling for help from police, click here for more: https://t.co/jlO2F2ragB pic.twitter.com/Qjra3wztoH

