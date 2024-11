Ισραήλ: Ο Νετανιάχου «καρατόμησε» τον υπουργό Άμυνας - Νύχτα ταραχών στο Τελ Αβίβ

Tο Ισραήλ ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα περίοδο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Γάζα και στον Λίβανο, μετά την απόλυση του υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ από τον πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Καθώς ο γνωστός και δημοφιλής στο ευρύ κοινό του Ισραήλ στρατηγός Γκάλαντ, αποπέμφθηκε, από τη μία η αντιπολίτευση επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την επιρροή του αυτή για να διαταράξει την ευαίσθητη πλειοψηφία της δεξιάς κυβέρνησης Νετανιάχου και από την άλλη ο αντικαταστάτης του, Ίσραελ Κατζ, θα επιχειρήσει να προωθήσει μια πιο σκληρή πολεμική γραμμή από το Ισραήλ.

Ο ίδιος ο Γκάλαντ, θεωρεί ότι η αποπομπή του ήταν αποτέλεσμα διαφωνίας με τον Νετανιάχου για τρία πράγματα: το θέμα της στρατιωτικής θητείας των υπερορθόδοξων (στο οποίο ο Γκάλαντ επέμενε να αλλάξει η πολιτική μη στράτευσής τους), την εικόνα εγκατάλειψης των ομήρων στη Γάζα και την ανάγκη για επίσημη έρευνα σχετικά με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει συγχώρεση για την εγκατάλειψη των ομήρων», είπε. «Αυτό θα είναι ένα «σημάδι του Κάιν» που θα φέρει η ισραηλινή κοινωνία, καθώς και όσοι οδηγούνται σε αυτό το λάθος μονοπάτι».

Israel in turmoil as @Netanyahu ousts Def Min Gallant, a widely trusted figure, using words that subtly cast a shadow of treason. 🇮🇱

Below: Huge crowds blocking main highway in Tel Aviv. pic.twitter.com/H8ULM8PJrd

