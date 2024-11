Εκλογές ΗΠΑ: Νικητής ο Ντόναλντ Τραμπ - «Είμαι ο 47ος Πρόεδρος»

Οι αμερικανικές εκλογές έφτασαν στο τέλος τους, με την πλάστιγγα να γέρνει τελικά προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Απομένουν μόλις 3 εκλέκτορες για να αναδειχθεί και επίσημα νέος πρόεδρος των ΗΠΑ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Τραμπ : Πρώτα η Αμερική – Οι αναφορές στον Θεό

«Είναι η ώρα να ενώσουμε. Είναι η ώρα να βάλουμε πρώτη την Αμερική. Σας ευχαριστώ, δεν θα σας απογοητεύσω, το μέλλον των ΗΠΑ θα είναι λαμπρό. God bless America» είπε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ στην ευχαριστήρια ομιλία του.

Αρκετοί μου είπαν ότι ο Θεός μου έσωσε τη ζωή για κάποιον λόγο. Και ο λόγος ήταν για να κάνω την Αμερική μεγάλη. Δεν θα είναι εύκολη δουλειά αλλά θα βάλω κάθε ικμάδα δύναμης που έχω για να πολεμήσουμε γι’ αυτό. Είναι η πιο σημαντική δουλειά στον κόσμο. Όπως και στην προηγούμενη θητεία θα υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις μας».

Αποθέωσε τον Μασκ στην ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ

Το βίντεο με το «ευχαριστώ» του Τραμπ στην Μελάνια



Συγχαρητήρια στον Τραμπ και από τον Μακρόν: Είμαι έτοιμος να συνεργαστούμε

Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

Συγχαρητήρια από τον Νετανιάχου στον Τραμπ

Dear Donald and Melania Trump, Congratulations on history’s greatest comeback! Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America. This is a huge victory! In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024

«Συγχαρητήρια» Μητσοτάκη στον Ντόναλντ Τραμπ

Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα ανυπομονεί να εμβαθύνουμε περισσότερο τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών και να εργαστούμε σε σημαντικά περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα» έγραψε ο Έλληνας πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Twitter.