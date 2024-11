Εκλογές ΗΠΑ: Η ώρα της κρίσης για Χάρις και Τραμπ - Θρίλερ βλέπουν οι δημοσκόποι, «φρούριο» ο Λευκός Οίκος

Από τις πιο αμφίρροπες στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία θεωρείται η εκλογική αναμέτρηση μεταξύ της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις και του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Δημοσκοπήσεις σε επτά πολιτείες-κλειδιά δείχνουν οριακή διαφορά, με κάθε υποψήφιο να προηγείται σε ορισμένες περιοχές κατά μόλις μια ή δύο μονάδες, ποσοστό εντός του περιθωρίου στατιστικού λάθους.

Ακολουθούν πιθανά σενάρια για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί το αποτέλεσμα.

Security fencing was placed around the White House as officials prepare for Election Day. Reinforcements were also placed outside Vice President Kamala Harris’ D.C. home as some businesses in the area have also started to board up their windows. pic.twitter.com/BC7hSEBPK7

— CBS News (@CBSNews) November 4, 2024