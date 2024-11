Πλημμύρες στη Βαλένθια: Σοκαριστικές σκηνές - Συνεχίζεται η αναζήτηση αγνοουμένων

Καμία λέξη δεν μπορεί να περιγράψει τη φρίκη που απλώνεται στη Βαλένθια και τις άλλες περιοχές της Ισπανίας που επλήγησαν από τις φονικές πλημμύρες.

Καθώς ο αριθμός των νεκρών -158 μέχρι στιγμής- συνεχίζει να ανεβαίνει και έρχονται προειδοποιήσεις για νέες πλημμύρες, απεγνωσμένοι κάτοικοι ψάχνουν στους θαμμένους στη λάσπη διαδρόμους των καταστραμμένων σούπερ μάρκετ, φαγητό και είδη πρώτης ανάγκης.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος προειδοποίησε ότι «το φαινόμενο δεν έχει τελειώσει», καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, έχει κηρύξει την περιοχή ζώνη καταστροφής.

The death toll in Spain jumped to at least 158 people on Thursday, as some of the worst flash floods in decades hit this week. Rescuers feared finding more bodies, the country’s defense minister said, as teams dug into the mud. https://t.co/fynli0lofe pic.twitter.com/2V4cz6qByg

— The New York Times (@nytimes) October 31, 2024