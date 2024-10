Πλημμύρες - Ισπανία: Βαρύ πένθος για τους 95 νεκρούς - Οργή για την τοπική κυβέρνηση της Βαλένθια

Mετράει τις πληγές της η Ισπανία μετά την ανείπωτη τραγωδία στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 95 από τις καταστροφικές πλημμύρες, με σοβαρές ανησυχίες για περισσότερα θύματα.

Πιο συγκεκριμένα, οι αρχές φοβούνται ότι οι νεκροί θα αυξηθούν καθώς άλλες περιοχές της Ισπανίας δεν έχουν ακόμη αναφέρει θύματα, αφού πολλά μέρη είναι δυσπρόσιτα και δεν έχουν γίνει έρευνες.

Ο αρμόδιος υπουργός για την εδαφική πολιτική, Άνχελ Βίκτορ Τόρες δήλωσε στην κρατική τηλεόραση TVE ότι 92 θάνατοι καταγράφηκαν μόνο στη Βαλένθια, η οποία είναι η περιοχή που υπέστη το χειρότερο πλήγμα. Δύο θάνατοι αναφέρθηκαν στη γειτονική Καστίγια-Λα Μάντσα και ένας στην Ανδαλουσία.

Η οργή στρέφεται εναντίον της τοπικής κυβέρνησης της Βαλένθια. Κι αυτό γιατί η τοπική κυβέρνηση έχει την αρμοδιότητα αλλά και την απόλυτη ευθύνη να συντονίσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στις περιοχές που πλήττονται. Αντί να το κάνει αυτό, ωστόσο, έστειλε ένα μήνυμα μέσω του συστήματος 112 της Ισπανίας στις 8:12 το βράδυ, 8 ώρες αφού είχαν ξεκινήσει οι πλημμύρες και 10 ώρες μετά την προειδοποίηση για «ακραίο κίνδυνο» της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας, ΑΕΜΕΤ.

More than 1,000 soldiers from an emergency response team were deployed, and officials said that many more residents were waiting for help, after more than a month’s worth of rain fell in less than 24 hours in some areas across southern and eastern Spain. https://t.co/31jX27Pbub pic.twitter.com/FBorsjgHmK

— The New York Times (@nytimes) October 30, 2024