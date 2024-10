Ασύλληπτη τραγωδία στη Βαλένθια: Εικόνες βιβλικής καταστροφής και 72 νεκροί

Στους 70 ανήλθαν οι νεκροί στην Ισπανία που επλήγη από σαρωτικές πλημμύρες, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, ενώ πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την σφοδρή κακοκαιρία που χτύπησε τη χώρα.

Περισσότεροι από 1.000 στρατιώτες από τις μονάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών αναπτύχθηκαν στις πληγείσες περιοχές στα νοτιοανατολικά της χώρας, ενώ οι υπηρεσίες διάσωσης επιστρατεύτηκαν και από άλλα μέρη, με τις έρευνες να είναι σε εξέλιξη.

Δεκάδες βίντεο που προβάλλονταν στη διάρκεια της νύχτας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανθρώπους να έχουν παγιδευτεί από τα νερά των πλημμυρών και κάποιους που αναγκάζονταν να σκαρφαλώσουν σε δέντρα για να μην παρασυρθούν από τα νερά.

Ο Κάρλος Μαθόν, ο περιφερειακός επικεφαλής της Βαλένθια, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται απομονωμένοι σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας AEMET κήρυξε κόκκινο συναγερμό στην Βαλένθια, όπου κάποιες περιοχές όπως η Τουρίς και η Ουτιέλ έχουν καταγράψει 200 χιλιοστά βροχής, και ανέβασε στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα τον συναγερμό σε ορισμένα τμήματα της Ανδαλουσίας. Προειδοποίησε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν τουλάχιστον ως αύριο Πέμπτη.

Καταρρακτώδεις βροχές που έφερε ψυχρό μέτωπο κινούμενο κατά μήκος του νότιου και του ανατολικού τμήματος της Ισπανίας προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες, εξωθώντας τις αρχές στις χειρότερα πληγείσες περιοχές να παροτρύνουν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν κάθε μη απολύτως απαραίτητη μετακίνηση μέχρι νεοτέρας.

A bridge has been swept away in Paiporta in Valencia, Spain…😳#SpainFloodspic.twitter.com/S0PLeB2CUX

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 29, 2024