Τραγωδία στην Ισπανία: Τουλάχιστον 51 νεκροί από φονικές πλημμύρες - Δεκάδες οι αγνοούμενοι [Βίντεο]

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, από τις πλημμύρες που πλήττουν τη νοτιοανατολική Ισπανία.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναζητούσαν έξι άτομα που αγνοούνταν μετά τις πλημμύρες στην πόλη, δήλωσε ο εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στην Καστίλλη-Λα Μάντσα στην ισπανική δημόσια τηλεόραση TVE.

«Η προτεραιότητα είναι να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι», πρόσθεσε. Η αστυνομία στην πόλη L’Alcúdia της Βαλένθια δήλωσε ότι αναζητά έναν οδηγό φορτηγού που αγνοείται από νωρίς το απόγευμα.

A powerful force of water that destroys everything in its path. Impressive pictures of DANA in Valencia, Spain. It is isolated depression at high levels (DANA). The official report indicates that there are dead, but it is not yet known how many. These are terrifying images of… pic.twitter.com/yhcoNc13BE

#Spain , 13 dead and many missing following #torrential #rains that hit #Valencia . pic.twitter.com/OxuKcSSxdo

Δήμαρχος στην περιοχή της Βαλένθια αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι ήταν «παγιδευμένοι σαν τα ποντίκια».

Ο Ρικάρντο Γαλμπαντόν, δήμαρχος της πόλης Ουτιέλ, δήλωσε στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTVE ότι χθες (σ.σ: Τρίτη) «ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου».

Ένας ιδιοκτήτης μπαρ στο Μπάριο ντε λα Τόρε της Βαλένθια ότι ολόκληρη η «γειτονιά έχει καταστραφεί».

«Όλα τα αυτοκίνητα είναι το ένα πάνω στο άλλο, είναι κυριολεκτικά διαλυμένα», δήλωσε ο Κριστιάν Βιένα.

«Τα πάντα είναι ένα ολοκληρωτικό ερείπιο, όλα είναι έτοιμα να πεταχτούν. Η λάσπη έχει βάθος σχεδόν 30 εκατοστά», πρόσθεσε.

Η βροχή έχει υποχωρήσει στη Βαλένθια, αλλά οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει για περαιτέρω καταιγίδες.

Ο περιφερειακός πρόεδρος της Βαλένθια Κάρλος Μαζόν κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για να αποφευχθούν επιπλοκές στις προσπάθειες διάσωσης.

Catastrophic flooding in the Valencia region, Spain 🇪🇸

• 491mm of rain fell in Chiva in just 8 hours, including 160mm in just 1 hour.

• More than a year’s worth of rain in less than 24 hours.

• At least 51 people have died, this number will rise.pic.twitter.com/hpWhNRGh3n

— Official Weather UK 🍂 (@Official_WXUK) October 30, 2024