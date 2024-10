Ισραήλ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου κοντά στο Τελ Αβίβ – Δεκάδες τραυματίες

Πανικός επικράτησε το πρωί της Κυριακής (27/10) στο Ισραήλ, όταν ένα φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου κοντά στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αναφορές για δεκάδες τραυματίες. Το φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου γεμάτο με πολίτες στην περιοχή Glilot, βόρεια του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ τουλάχιστον 16 άτομα μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, εκ των οποίων τα 4 σε σοβαρή κατάσταση.

Σημειώνεται πως η περιοχή Glilot βρίσκεται κοντά στην Herzliya που φιλοξενεί το αρχηγείο της Μοσάντ μαζί με πολλές μονάδες πληροφοριών των IDF, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας πληροφοριών υψηλού προφίλ, Unit 8200.

⚡️JUST IN:

A truck ran over a large crowd near a bus stop in Glilot, north of Tel Aviv, resulting in 40 casualties, with 15 of them in serious condition.

Many people trapped under the truck. pic.twitter.com/d45rwugBqf

— Current Report (@Currentreport1) October 27, 2024