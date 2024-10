Φονικό το πέρασμα της καταιγίδας Τράμι από τις Φιλιππίνες – Στους 40 οι νεκροί

Παρασύρει ό,τι βρει το διάβα του ο τυφώνας Τράμι που έχει «χτυπήσει» τις Φιλιππίνες τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας τον θάνατο σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους.

Ο αριθμός των νεκρών από τον τυφώνα Τράμι στις Φιλιππίνες ανήλθε σήμερα (25/10) σε τουλάχιστον 40, σύμφωνα με βάση επίσημα τοπικά στοιχεία, με τους διασώστες να προσπαθούν ακόμη να προσεγγίσουν κατοίκους που έχουν εγκλωβιστεί στις στέγες των σπιτιών τους.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές. Ορισμένες περιοχές κατέγραψαν μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών ποσότητες νερού από τις βροχοπτώσεις που καταγράφονται συνήθως μέσα σε δύο μήνες.

«Πολλοί (κάτοικοι) εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι στις στέγες των σπιτιών τους και ζητούν βοήθεια», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αντρέ Ντιζόν, ο αστυνομικός διευθυντής της σφόδρα πληγείσας περιοχής Μπικόλ, 400 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Μανίλα.

«Ελπίζουμε οι πλημμύρες να υποχωρήσουν σήμερα, αφού η βροχή έχει σταματήσει», είπε.

At least 26 dead in floods and landslides as tropical storm #Trami batters Philippines.#Bicol #rescue #Governor #Siargao #KristinePh #Philippines #Trami #KristinePH pic.twitter.com/8UkY90hmjS

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 25, 2024