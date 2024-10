Συναγερμός στο Ιράν: Φωτιά σε ιρανικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ξέσπασε η φωτιά στο Καράτζ του Ιράν, η οποία αρχικά μεταδόθηκε πως ήταν σε πυρηνικό σταθμό.

🚨🇮🇷UNCONFIRMED: FIRE BREAKS OUT AT IRANIAN NUCLEAR FACILITY

According to opposition activists in Iran, a nuclear facility near Karaj is on fire.

The only nuclear facility in the area is The Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine at Hashtgerd.

There is no…

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 24, 2024