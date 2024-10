Τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία: Μέλος του ΡΚΚ ο ένας από τους δράστες

Νέες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν ο άνδρας και η γυναίκα που πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τετάρτης τρομοκρατική επίθεση στις εγκαταστάσεις της Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας της Τουρκίας (TUSAŞ) φέρνουν στο φως της δημοσιότητας τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Αν και επίσημα η κυβέρνηση Ερντογάν δεν έχει ονοματίσει το ΡΚΚ ως την οργάνωση που βρίσκεται πίσω από το χτύπημα, η κουρδική οργάνωση έχει ήδη ονοματιστεί από δύο υπουργούς, με το HaberTurk να μεταδίδει ότι ο άνδρας δράστης, που είχε γεννηθεί το 1992 στην περιοχή Beytüşşebap, ήταν μέλος του ΡΚΚ από το 2016, με το όνομά του, ωστόσο, να παραμένει άγνωστο.

More Footage showing the Terrorists who carried out today’s Bombing and Shooting Attack on the Headquarters of the Turkish Aerospace Industries in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/aGwXsdf1XG

Όπως μεταδίδει η Hurryiet οι δύο δράστες είχαν πραγματοποιήσει κατόπτευση του χώρου πριν το χτύπημά τους, δημοσιεύοντας, μάλιστα, και μια φωτογραφία στην οποία φέρεται να απεικονίζεται το ζευγάρι να κρατιέται χέρι-χέρι καταγράφοντας δήθεν αμέριμνο τα μέτρα ασφαλείας και τους χώρους της TUSAŞ.

Κατά την εκδοχή που παρουσιάζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας έπεσε νεκρός από πυρά που αντάλλαξε με άνδρες ασφαλείας των εγκαταστάσεων, ενώ η γυναίκα ανατινάχθηκε με χειροβομβίδα όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να αποφύγει τη σύλληψη.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα ότι βομβαρδίστηκαν «τριάντα δύο στόχοι», θέσεις του PKK και συμμάχων του, στο βόρειο Ιράκ και στο έδαφος της Συρίας, μερικές ώρες μετά την επίθεση στην Άγκυρα η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους κι αποδόθηκε στο κουρδικό αυτονομιστικό ένοπλο κίνημα από τις τουρκικές αρχές. «Όπως επιτρέπει το δικαίωμά μας στη νόμιμη άμυνα που προβλέπεται στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, διεξήχθη αεροπορική επιχείρηση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία (…) και συνολικά 32 στόχοι που ανήκαν στους τρομοκράτες καταστράφηκαν με επιτυχία», ανέφερε το υπουργείο στο δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα, διευκρινίζοντας πως «οι αεροπορικές επιχειρήσεις συνεχίζονται».

Turkey and Turkish-Allied Forces in Syria are launching Strikes tonight against Kurdish Towns and PKK Positions in Northern Syria, as Retaliation for today’s Terrorist Attack on the Capital of Ankara; with 32 Strikes having been carried out so far by the Turkish Air Force. pic.twitter.com/Uq4lUNkeBz

— OSINTdefender (@sentdefender) October 23, 2024