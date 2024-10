Εκκενώνεται το αεροδρόμιο του Μπέρμινχαμ - Ύποπτο όχημα προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών

Το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ εκκενώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (23/10) και όλες οι πτήσεις ανεστάλησαν μετά από αναφορά για ύποπτο όχημα.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αεροδρόμιο ανέφερε ότι η αστυνομία «βρίσκεται επί του παρόντος επί τόπου και ασχολείται με ένα περιστατικό».

CUSTOMER INFORMATION@WMPolice is currently on-site dealing with an incident. Airport operations are currently suspended.

Passengers are advised to NOT come to the airport at this time.

The Airport’s social media channels will be updated as and when the situation changes. pic.twitter.com/9tDEOq4Vlt

— Birmingham Airport (@bhx_official) October 23, 2024