Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ: Ο Ομπάμα ψήφισε με επιστολική ψήφο - «Ήταν καλή ευκαιρία να πω γεια στους γείτονες» [Βίντεο]

Αν και οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές πρόκειται να διεξαχθούν στις 5 Νοεμβρίου, η διαδικασία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες για τους Αμερικανούς που ψηφίζουν με επιστολική ψήφο.

Την επιλογή αυτή έκανε και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος ψήφισε στο Σικάγο. Μάλιστα, ο ίδιος ανήρτησε βίντεο στα social media περιγράφοντας αναλυτικά τη διαδικασία.

«Ψήφισα με επιστολική ψήφο» λέει στο βίντεο, ενώ χαριτολογώντας προσθέτει: «Είναι μία εύκολη και καλή δικαιολογία για να πω ένα γεια σε μερικούς γείτονες».

Μάλιστα, κάλεσε τους ψηφοφόρους στην περίπτωση που ψηφίσουν και εκείνοι με επιστολική ψήφο, να τον κάνουν άμεσα, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει: «Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα ψηφίσετε, φροντίστε απλά να το κάνετε».

I voted by mail – it was easy and a great excuse to say hi to some neighbors. If you’re voting by mail like me, get your ballot in the mail right away. No matter how you vote, make sure you have a plan and get it done: https://t.co/V3uLF7Ypg1 pic.twitter.com/McWv88dQuG

— Barack Obama (@BarackObama) October 22, 2024