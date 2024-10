Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πιονγκγιάνγκ με στρατιώτες στο πλευρό της Ρωσίας

Η Βόρεια Κορέα ανέπτυξε το πρώτο απόσπασμα 1.500 στρατιωτών των ειδικών δυνάμεών της στο Βλαδιβοστόκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή, και σύντομα θα αποστείλει κι άλλους, δήλωσε σήμερα η υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας.

Η υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας «αντιλήφθηκε από τις 8 έως τις 13 (Οκτωβρίου) ότι η Βόρεια Κορέα μετέφερε τις ειδικές της δυνάμεις στη Ρωσία σε μεταγωγικό πλοίο του ρωσικού ναυτικού, επιβεβαιώνοντας την έναρξη της στρατιωτικής ανάμειξης της Βόρειας Κορέας» στον πόλεμο της Ουκρανίας, ανέφερε σε ανακοίνωση, δημοσιεύοντας λεπτομερείς δορυφορικές εικόνες.

According to the Yonhap News Agency; the National Intelligence Service of South Korea has found that over 12,000 North Korean Troops, including Special Forces, have left the Country forming into Four Combat Brigades, with them believed to be Training in Eastern Russia to soon… pic.twitter.com/DhiHq89dvu

