Γάζα: Πληροφορίες για εξόντωση του ηγέτη της Χαμάς από το Ισραήλ

Νεκρός είναι ο Γιαχία Σινουάρ, ηγέτης της Χαμάς, σύμφωνα με πληροφορίες μετά από αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών στην Γάζα.

Ο Σινουάρ, κεντρική φιγούρα της Χαμάς, θεωρείται από τους εγκεφάλους της πολύνεκρης επίθεσης της τρομοκρατικής οργάνωσης στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 και η είδηση του θανάτου του, αν επιβεβαιωθεί, αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις εξελίξεις στην περιοχή.

During IDF operations in Gaza, 3 terrorists were eliminated. The IDF and ISA are checking the possibility that one of the terrorists was Yahya Sinwar. At this stage, the identity of the terrorists cannot be confirmed.

In the building where the terrorists were eliminated, there…

— Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2024