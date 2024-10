«Σαρώνει» τη Φλόριντα ο τυφώνας Μίλτον: Καταστροφή και χάος στο πέρασμά του

Με απίστευτη σφοδρότητα χτυπά την παράκτιες περιοχές της Φλόριντα ο τυφώνας Μίλτον, ο οποίος έπεσε στην κατηγορία 1 αλλά εξακολουθεί να προελαύνει στην περιοχή με ταχύτητα ανέμων που φτάνουν τα 130 χλμ / ώρα.

Ισχυρές και συνεχόμενες καταιγίδες πλήττουν από τις 8:30 το βράδυ της Τετάρτης (9/10) (3:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος) την περιοχή της Φλόριντα, ενώ ήδη έχουν παρατηρηθεί οι πρώτες πλημμύρες από το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον.

Το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) ανακοίνωσε πως ο τυφώνας «ταξιδεύει» με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 215 χλμ. την ώρα και διένυσε μια απόσταση περίπου 200 χλμ. μέσα σε λιγότερο από 6 ώρες. Μάλιστα οι πρώτοι ανεμοστρόβιλοι άρχισαν να σχηματίζονται στα νοτιοδυτικά από το βράδυ της Τετάρτης (9/10 ώρα Ελλάδας).

Έτσι, ο χρόνος για την ασφαλή εκκένωση στην πραγματικότητα ολοκληρώθηκε και οι τελευταίες εντολές τροποποιήθηκαν με στόχο οι κάτοικοι που παρέμειναν στα σπίτια τους να «ταμπουρωθούν», καθώς τα χειρότερα έρχονται μέσα στις επόμενες ώρες.

Χαρακτηριστικά, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εξέδωσε ανακοίνωση σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Μείνετε στο σπίτι και ακολουθήστε τις ενημερώσεις, εκτός και αν προκύψει μια απειλητική κατάσταση για τη ζωή σας».

It’s time to shelter-in-place from #Milton. Tropical-storm force winds, flooding rains, and tornadoes are spreading inland across FL. Unless a life-threatening situation arises, stay indoors and follow updates. pic.twitter.com/yplcIhwjIR

— National Weather Service (@NWS) October 9, 2024