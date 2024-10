Τρόμος στη Φλόριντα με τον τυφώνα Μίλτον: «Εκκενώστε τώρα ή βρείτε καταφύγιο» η έκκληση των Αρχών

Λίγες ακόμα ώρες έχουν οι κάτοικοι της Φλόριντα για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς ο τυφώνας Μίλτον, ένας από τους μεγαλύτερους που έχουν χτυπήσει ποτέ τις αμερικανικές ακτές, βρίσκεται προ των πυλών της τρίτης πολυπληθέστερης πολιτείας των ΗΠΑ, με τις πρώτες «ζώνες» του να επηρεάζουν ήδη περιοχές της.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, περίπου 11,4 εκατομμύρια κάτοικοι βρίσκονται έχουν λάβει προειδοποίηση για την έλευση του τυφώνα Μίλτον με την περιοχή να μετρά ήδη τις πληγές της από την έλευση του φονικού τυφώνα Χέλεν πριν από μερικές εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Hillsborough, το παράθυρο ευκαιρίας για τους κατοίκους της δυτικής ακτής της Φλόριντα να απομακρυνθούν πριν κάνει την απόβασή του ο τυφώνας Μίλτον κλείνει γρήγορα.

«Αυτή είναι η 11η ώρα. Αν βρίσκεστε σε ζώνη εκκένωσης, ο χρόνος για να φύγετε είναι τώρα», δήλωσε ο Σερίφης Τσαντ Κρονίστερ στην Kasie Hunt του CNN το πρωί της Τετάρτης. «Ήδη είδαμε κάποιες πλημμύρες εδώ νωρίς το πρωί».

Σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση (ώρα ΗΠΑ) από το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC), ο Τυφώνας Μίλτον παραμένει στην Κατηγορία 5 με ανέμους 260 χλμ/ώρα. Η καταιγίδα βρίσκεται περίπου 300 μίλια νοτιοδυτικά της Τάμπα, κινούμενη βορειοανατολικά με ταχύτητα 22 χλμ./ώρα.

«Σύμφωνα με την προβλεπόμενη πορεία, το κέντρο του Μίλτον θα κινηθεί κατά μήκος του ανατολικού Κόλπου του Μεξικού σήμερα, θα φτάσει στη δυτικοκεντρική ακτή της Φλόριντα αργά απόψε ή νωρίς το πρωί της Πέμπτης και θα κινηθεί στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Φλόριντα στον δυτικό Ατλαντικό Ωκεανό το απόγευμα της Πέμπτης», ανέφερε το NHC.

Οι «εξωτερικές ζώνες» έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τη Φλόριντα, και οι συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν σε όλη την πολιτεία μέσα στη μέρα.

Πολλές προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους έχουν ήδη εκδοθεί για περιοχές της Νότιας Φλόριντα, και αναμένονται περισσότερες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας καθώς αυξάνεται η πιθανότητα σοβαρής καιρικής κατάστασης σε όλη την χερσόνησο.

Ο τυφώνας κατηγορίας 5, η υψηλότερη στην κλίμακα ισχύος των εν λόγω φαινομένων, αναμένεται να φτάσει στις ακτές της Φλόριντα το βράδυ της Τετάρτης ή το πρωί της Πέμπτης και οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο ενδεχομένως για τον πιο καταστροφικό τυφώνα που έχει πλήξει ποτέ την περιοχή.

«Όσοι βρίσκεστε στις ζώνες εκκένωσης, εάν επιλέξετε να παραμείνετε θα πεθάνετε», ήταν το δραματικό μήνυμα της δημάρχου της Τάμπα, μιας εκ των πιο πυκνοκατοικημένων πόλεων στις ακτές της Φλόριντα, που αναμένεται να βρεθεί στο μάτι του τυφώνα. «Πρέπει να απομακρυνθείτε τώρα, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν απευθυνόμενος στους πολίτες.

⚡🇺🇸#BREAKING – #Tampa, FL looks like a ghost town, before #HurricaneMilton makes landfall. #Florida 🌀🌀🌀 pic.twitter.com/MQbeNw1JLe

— Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) October 9, 2024