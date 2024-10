Ισραήλ: Δύο νεκροί από ρουκέτα που προήλθε από το Λίβανο

Δύο άνθρωποι, ένας άνδρας και μια γυναίκα ηλικίας 40 ετών, που χτυπήθηκαν από ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο στην πόλη Κιριάτ Σμόνα, έχασαν τη ζωή τους.

Αυτό ανέφεραν οι ισραηλινές Αρχές, ενώ σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό υπήρξε μπαράζ με 20 ρουκέτες στην πόλη.

