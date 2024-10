«Φωτιά» στη Μέση Ανατολή ένα χρόνο μετά την επίθεση της Χαμάς: Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Χεζμπολάχ

«Φωτιά» στη Μέση Ανατολή έχει μπει μετά τη δολοφονία του επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και την ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ, στο φόντο της συμπλήρωσης ενός χρόνου από την επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης της Χαμάς, που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Τελ Αβίβ και την γενοκτονική επίθεση των IDF στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χεζμπολάχ χτύπησε με πυραύλους, αργά το βράδυ της Κυριακής (6/10) την Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ. Σημειώθηκαν εκρήξεις, ενώ τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές που επικαλούνται οι Times of Israel.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία.

Να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά, η σιιτική οργάνωση στοχεύει κατοικημένη περιοχή.

Smoke is seen rising from the City of Haifa in Northwestern Israel, following a Direct Impact from a Rocket or Missile launched by Hezbollah. pic.twitter.com/Y5QS0Himqf

— OSINTdefender (@sentdefender) October 6, 2024