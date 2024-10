Το Ιράν ακύρωσε όλες τις πτήσεις: Φόβοι για αντίποινα του Ισραήλ απόψε

Το Ιράν ακύρωσε όλες τις πτήσεις στα αεροδρόμια του από τις 21:00 της Κυριακής έως τις 06:00 της Δευτέρας, καθώς το Ισραήλ αναμένεται να απαντήσει για την επίθεση που δέχτηκε.

Όπως αναφέρει τo ειδησεογραφικό πρακτορείο ΜEHR του Ιράν, το οποίο επικαλείται αξιωματούχο, οι πτήσεις ακυρώνονται για αυτές τις 9 ώρες, όμως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ισραήλ υποσχέθηκε να απαντήσει σύντομα στην πυραυλική επίθεση – «αντίποινα» του Ιράν για την εξολόθρευση της ηγεσίας της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Παράλληλα, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο.

Εν τω μεταξύ, πραγματοποιώντας επίσκεψη στα σύνορα με τον Λίβανο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα σε στρατιώτες: “Μαζί θα νικήσουμε”, σχεδόν μια εβδομάδα μετά την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο.

«Πριν από έναν χρόνο, υποστήκαμε ένα φρικτό πλήγμα», δήλωσε αναφερόμενος στην άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών που ακολούθησαν, μετατρέψαμε την πραγματικότητα από το ένα άκρο στο άλλο. Όλος ο κόσμος θαυμάζει τα πλήγματα που καταφέρετε στους εχθρούς μας», πρόσθεσε. «Μαζί θα αγωνιστούμε και μαζί θα νικήσουμε».

Israeli PM Benjamin Netanyahu has encouraged the IMF soldiers who are eliminating Hezbollah terrorists.

All countries should treat terrorists the same way Israel does.#Israel #IraniansStandWithIsrael #IranAttack pic.twitter.com/CxdYPlMTV4

— Dinesh Vana (@DineshVana2) October 6, 2024