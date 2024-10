«Καζάνι που βράζει» η Μέση Ανατολή: Αγωνία για την απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν

«Καζάνι που βράζει» θυμίζει η Μέση Ανατολή, στο φόντο των τελευταίων εξελίξεων που ακολούθησαν τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και την ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα μάλιστα τον θάνατο ενός Έλληνα πολίτη.

Με την φωτογραφία του δολοφονηθέντος επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα στο πλάι του, ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, πραγματοποίησε το πρώτο διάγγελμα, μετά από σχεδόν πέντε χρόνια, παρουσιάζοντας τις προθέσεις της Τεχεράνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν εμφανίστηκε κρατώντας ένα τουφέκι.

Ο Χαμενεΐ έκανε τις δηλώσεις αυτές σε κήρυγμά του από μεγάλο τέμενος της Τεχεράνης ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων, τρεις ημέρες πριν την πρώτη επέτειο από την επίθεση της παλαιστινιακής Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η επιχείρηση των ένοπλων δυνάμεών μας πριν μερικές ημέρες ήταν εντελώς νόμιμη», τόνισε, αναφερόμενος στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν την Τρίτη εκτοξεύοντας δεκάδες πυραύλους εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τον φόνο του επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και ενός διοικητή της, του Αμπάς Νιλφορουσάν, σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον της Βηρυτού στις 27 Σεπτεμβρίου.

The moment when Imam Khamenei entered the Imam Khomeini (ra) Musalla to attend the commemoration ceremony honoring the Mujahid on the path of God, Martyr Sayyid Hassan Nasrallah, and to lead the Friday Prayer pic.twitter.com/HQWZwdIuMO

— Khamenei Media (@Khamenei_m) October 4, 2024