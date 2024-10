Σουηδία: Πέταξαν ντομάτες και κρεμμύδια στην υπουργό Εξωτερικών - Ο παράγοντας Ισραήλ

Διαδηλωτές πέταξαν σακούλα με ντομάτες και κόκκινα κρεμμύδια στην υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, στη διάρκεια συζήτησης για τη θέση της Στοκχόλμης αναφορικά με τους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Η υπουργός Εξωτερικών Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ επέστρεφε στη θέση της, μετά την ομιλία της στη Βουλή, σχετικά με το γιατί η Σουηδία απείχε από την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τις νομικές συνέπειες της ισραηλινής κατοχής στη Δυτική Όχθη, όταν ξεκίνησε η φασαρία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η βουλευτής Αν-Σοφί Αλμ.

BREAKING:

Debate in the Swedish Parliament suspended after anti-Israel activists throw a bag full of tomatoes at Sweden’s Foreign Minister.

Maria Malmer Stenergard fled the chamber after the bag with tomatoes landed two rows behind the Foreign Minister.

🇸🇪🇮🇱 pic.twitter.com/Wojc3h4kIa

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 3, 2024