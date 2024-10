Πανικός στον Λίβανο: Στα ανατολικά ο ισραηλινός στρατός - Πύραυλοι της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Σε αρκετά χωριά στον ανατολικό Λίβανο προωθούνται οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ σήμερα Τρίτη (1/10) όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, με την Χεζμπολάχ να συνεχίζει την τακτική εκτόξευσης πυραύλων στο κεντρικό Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει δώσει η ισραηλινή αντικατασκοπεία στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας (IDF), πρόκειται για περιοχές του Λιβάνου στις οποίες διατηρεί τρομοκρατικές δομές η Χεζμπολάχ.

Την προώθηση των δυνάμεων του ισραηλινού πεζικού με αιχμή τους επίλεκτους της ομάδας Division 98, υποστηρίζουν εκτεταμένοι βομβαρδισμοί της ισραηλινής αεροπορίας αλλά και πυρά πυροβολικού.

Στην τελευταία ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των IDF, Ντανιέλ Χαγκάρι, επέμεινε ότι πρόκειται για «περιορισμένες και στοχευμένες επιδρομές κατά μήκος των βόρειων συνόρων απέναντι στην απειλή της Χεζμποπλάχ. Αυτές οι τοπικά στοχευμένες επιδρομές θα έχουν στόχο προπύργια της Χεζμπολάχ που απειλούν ισραηλινές πόλεις, κιμπούτζ και κοινότητες στα βόρεια σύνορά μας».

Σύμφωνα με τον Χαγκάρι «η Χεζμπολάχ ετοιμαζόταν να χρησιμοποιήσει τα χωριά αυτά ως σταθμούς προπαρασκευής για μια εισβολή όπως αυτή της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς. Σχεδιάζαν να εισβάλουν, να επιτεθούν και να σφάξουν αθώους ανθρώπους. Το σχέδιο της Χεζμπολάχ είχε τίτλο “Κατακτήστε τη Γαλιλαία”».

“Hezbollah had prepared to use those villages — as staging grounds for an October 7-style invasion…into Israeli homes. Hezbollah planned to invade Israel, attack Israeli communities, and massacre innocent men women and children.”

October 1, 2024

— Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024