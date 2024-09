ΗΠΑ: Τουλάχιστον 53 νεκροί, εκατομμύρια χωρίς ρεύμα από το πέρασμα του τυφώνα Ελίν

Τουλάχιστον 53 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατομμύρια νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά το πέρασμα του τυφώνα Ελίν από τις νοτιοανατολικές αμερικανικές πολιτείες. Συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και των ανυπολόγιστων ζημιών που προκλήθηκαν σε σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με απολογισμό που συνέταξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) βάσει αναφορών από τις κατά τόπους αρχές, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Καρολίνα, 17 στην Τζόρτζια, 11 στη Φλόριντα, δύο στη Βόρεια Καρολίνα και ένας στη Βιρτζίνια

Aerial footage captures the extensive flooding in Asheville, North Carolina, as Helene submerged buildings. pic.twitter.com/15R89vWTvf

«Θλίβομαι βαθύτατα για τις απώλειες ζωών και την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Ελίν», δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. «Ο δρόμος προς την ανάκαμψη θα είναι μακρύς», συμπλήρωσε.

Ariel footage of the destruction today in western North Carolina in Biltmore Village in Asheville after historical rainfall & flooding.

📷: Source : TikTok #Helene #ncwx #floods #Flood https://t.co/D4ZreNzDY7 pic.twitter.com/0TV3WSkpOU

— Indian Observer (@ag_Journalist) September 29, 2024