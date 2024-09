Λίβανος: Ο Χασάν Νασράλα είναι νεκρός, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός

Τον ισχυρισμό ότι δολοφόνησε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα κατά τη διάρκεια των χθεσινών βομβαρδισμών στη Βηρυτό, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός το πρωί του Σαββάτου.

Με μια σύντομη ανάρτηση στον λογαριασμό τους στο Χ, οι IDF ανέφεραν πως «ο Χασάν Νασράλα δεν θα μπορεί πλέον να τρομοκρατεί τον κόσμο».

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών με μια χαρακτηριστική φωτογραφία…

The Israeli @IDF confirms that Hassan Nasrallah, the leader of the Hezbollah terrorist organization and one of its founders, was eliminated yesterday, together with Ali Karki, the Commander of Hezbollah’s Southern Front, and additional Hezbollah commanders.

Nasrallah will no… pic.twitter.com/1ovmoTh183

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 28, 2024