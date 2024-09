Παγκόσμια γκάφα στη ΓΣ του ΟΗΕ: Ήπιε νερό από… κανάτα ο πρόεδρος της Αϊτής

Viral έγινε η γκάφα του μεταβατικού προέδρου της Αϊτής, Έντγκαρ Λεμπλάν Φίλς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ενώ η ομιλία του πλησίαζε προς το τέλος της, ο πρόεδρος θέλησε να πιεί λίγο νερό. Όμως, αντί να χρησιμοποιήσει το ποτήρι που είχε δίπλα του, έκανε λάθος υπολογισμό σηκώνοντας… την κανάτα.

Μην έχοντας καταλάβει το λάθος του, ο πρόεδρος της Αϊτής σήκωσε την κανάτα με αποτέλεσμα να πέσει αρκετή ποσότητα νερού στο κοστούμι του.

Edgard Leblanc Fils, President of the Transitional Presidential Council of Haiti, drank water directly from the pitcher during his speech before the UN General Assembly today. pic.twitter.com/jO7KIIxogU

— Daily Caller (@DailyCaller) September 26, 2024