«Καζάνι που βράζει» ο Λίβανος - Φωτογραφίες του IDF με πυραύλους μέσα σε σπίτια

Με την δημοσιοποίηση βίντεο και φωτογραφιών, ο ισραηλινός στρατός, επιχειρεί να στοιχειοθετήσει, ότι μέλη της Χεζμπολάχ χρησιμοποιούν κατοικίες αμάχων στο Λίβανο ως αποθήκες όπλων και χρησιμοποιούν πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες, μετά την αιματηρότερη επίθεση κατά κατοικημένων περιοχών.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι εξήγησε ότι οι IDF προειδοποίησαν κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών του νοτίου Λιβάνου να απομακρυνθούν από τα χωριά τους, όπου η Χεζμπολάχ έχει αναπτύξει έντονη στρατιωτική παρουσία, για να γλιτώσουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ο ίδιος υποστήριξε, ωστόσο, ότι η Χεζμπολάχ υπονόμευσε τις προσπάθειες απομάκρυνσης αμάχων υποχρεώνοντάς τους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Αυτό είναι μέρος της στρατηγικής της Χεζμπολάχ να χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες για τις τρομοκρατικές δραστηριότητές της», είπε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

WATCH: IDF Spox. RAdm. Daniel Hagari explains how Hezbollah exploits civilian infrastructure as weapons storage sites and uses the Lebanese people as human shields: pic.twitter.com/nuNG8OEo8G

— Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024