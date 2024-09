Μακελειό στην Αλαμπάμα: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Ανταλλαγή πυρών στην Αλαμπάμα κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, σε ένα ακόμη περιστατικό ένοπλης βίας στις ΗΠΑ, με δεκάδες ακόμη άτομα να έχουν τραυματιστεί.

Δύο άνδρες και γυναίκα εντοπίστηκαν σε πεζοδρόμιο νεκροί από σφαίρες, ενώ το τέταρτο θύμα υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Δεκάδες άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά και τέσσερις από αυτούς βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, πάντα σύμφωνα με τον κ. Φιτζέραλντ.

🚨🇺🇸 BREAKING: MULTIPLE PEOPLE SHOT IN ALABAMA, POSSIBLE CASUALTIES

Birmingham Police have confirmed multiple victims in a shooting at Five Points South late Saturday night.

The incident, reported at 11:29 p.m., may involve several casualties.

Officers are on the scene, and… pic.twitter.com/eYjB7YTlyT

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 22, 2024