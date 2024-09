Απόπειρα δολοφονίας Ν. Τραμπ: Πώς τον χαρακτήριζε ο δράστης σε βιβλίο του

Ο 58χρονος, Ράιαν Γουέσλι Ρουθ ο οποίος συνελήφθη χθες Κυριακή (15/9) ως ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε πέρυσι βιβλίο, 291 σελίδων, το οποίο δημοσίευσε μόνος του και μεταξύ άλλων αναφέρεται σε αυτό στον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «ηλίθιο», «γελοίο» και «τρελό».

Ο Ρουθ έγραψε ότι η αποχώρηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία του Ιράν το 2018 ήταν μια «τεράστια γκάφα» που οδήγησε την Τεχεράνη πιο κοντά στη Μόσχα, την οποία έχει προμηθεύσει με drones που έχουν προκαλέσει καταστροφές σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Επιπλέον, ανέλυσε τις απόψεις του για την πολιτική κατάσταση στο Αφγανιστάν και προέτρεψε τους Αφγανούς πρόσφυγες να πολεμήσουν για την Ουκρανία. Στο βιβλίο του έκανε αναφορά στην Ταϊβάν, τη Βόρεια Κορέα και τη Βενεζουέλα, κάνοντας συγκρίσεις μεταξύ της αυταρχικής διακυβέρνησης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της εξέγερσης της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μεταξύ άλλων: «αντικατοπτρίσαμε τα καταστροφικά γεγονότα (της Βενεζουέλας) με τη δική μας καταστροφή στις 6 Ιανουαρίου που διέπραξε ο Ντόναλντ Τραμπ και η αντιδημοκρατική κατοχή του».

Αναφερόμενος στη στήριξη που φέρεται να είχε δώσει παλαιότερα στον Τραμπ αναφέρει ότι πρέπει να αναλάβει μέρος της ευθύνης για την εκλογή του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, γράφοντας: «είμαι αρκετά άντρας για να πω, ότι έκρινα λάθος και έκανα ένα τρομερό λάθος».

Το βιβλίο κυκλοφόρησε στο Amazon και τιτλοφορείται: “Ukraine’s Unwinnable War: The Fatal Flaw of Democracy, World Abandonment and the Global Citizen-Taiwan, Afghanistan, North Korea and the end of Humanity” (Ο πόλεμος που δεν μπορεί να κερδίσει η Ουκρανία: Το μοιραίο ελάττωμα της δημοκρατίας, η Παγκόσμια Εγκατάλειψη και ο Παγκόσμιος Πολίτης – Ταϊβάν, Αφγανιστάν, Βόρεια Κορέα και το τέλος της Ανθρωπότητας»). Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αναφέρεται το όνομα του εκδότη.

Τραμπ: Θα επηρεάσει η δεύτερη απόπειρα δολοφονίας την έκβαση των εκλογών;

Μόλις δύο μήνες (για την ακρίβεια 64 μέρες) από την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και προεδρικός υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών φαίνεται ότι στοχοποιήθηκε εκ νέου.

Και το ερώτημα είναι κατά πόσον άλλο ένα περιστατικό παραβίασης της ασφάλειας του Τραμπ θα επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές.

Η σύλληψη του 58χρονου για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ έρχεται να ταράξει ξανά την προεκλογική καμπάνια, που τους τελευταίους μήνες έχει δεχθεί το ένα σοκ μετά το άλλο. Η δυναμική και η εστίαση των ΜΜΕ που απολάμβανε η Κάμαλα Χάρις μετά την εμφάνισή της στο ντιμπέιτ με τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό της θα ανταγωνιστεί, τώρα, την κάλυψη για το υπόβαθρο του υπόπτου και το πώς άλλος ένας ένοπλος πλησίασε σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων τον Τραμπ κάτω από το ραντάρ των Αρχών», σημειώνει ο Economist.

Μέσα σε λίγες ώρες αφότου ακούστηκαν οι πυροβολισμοί στο γήπεδο από τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που «άνοιξαν πυρ εναντίον ενόπλου» που βρισκόταν στα όρια του γηπέδου γκολφ του Ρεπουμπλικανού μεγιστάνα, στάλθηκαν μηνύματα στους υποστηρικτές του με έναν σύνδεσμο για δωρεά.

«Είμαι ασφαλής και καλά», έγραφε στο πρώτο ο Τραμπ, συμπληρώνοντας: «Η αποφασιστικότητά μου είναι ισχυρότερη μετά από άλλη μια απόπειρα κατά της ζωής μου». «Τίποτα δεν θα με σταματήσει. ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΩ ΠΟΤΕ!», έγραψε.

Με πληροφορίες από NBC, ABC