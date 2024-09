Ελβετία: Σάλος με δημοτική σύμβουλο που πυροβόλησε εικόνα της Παναγίας

Mια δημοτική σύμβουλος της Ζυρίχης ζήτησε δημόσια συγγνώμη και αστυνομική προστασία αφού πυροβόλησε με ένα πιστόλι μια εικόνα της Παναγίας με το Θείο Βρέφος και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, σε μία αφίσα για τη δημοπρασία του εν λόγω έργου το οποίο χρονολογείται από το 1350.

Η 32χρονη Σάνια Αμέτι, δημοσίευσε τις εικόνες στο Instagram το Σαββατοκύριακο προτού τις κατεβάσει γρήγορα. Αργότερα εξήγησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι εξασκούσε βολές από περίπου 10 μέτρα και βρήκε μόνο την αφίσα ως «αρκετά μεγάλη» για έναν κατάλληλο στόχο.

«Ζητώ συγγνώμη από τους ανθρώπους που πληγώθηκαν από την ανάρτησή μου. Το διέγραψα αμέσως όταν συνειδητοποίησα το θρησκευτικό του περιεχόμενο. Δεν το σκέφτηκα», έγραψε στο X. «Λυπάμαι απίστευτα».

Το τμήμα του κόμματος των Πρασίνων-Φιλελεύθερων στη Ζυρίχη δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει διαδικασίες αποπομπής της Αμέτι από την εθνική οργάνωση, ενώ η Farner Group, μια εταιρεία συμβούλων στην οποία εργαζόταν, ανέφερε σε email ότι αποφάσισε τη Δευτέρα να «τερματίσει τη σχέση εργασίας» με την Αμέτι.

Οι βέβηλες εικόνες συνέχισαν να κυκλοφορούν στα ελβετικά μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα 20 Minutes δημοσίευσε μια φωτογραφία της Αμέτι να στέκεται σε κάτι που μοιάζει με μια κρύπτη με πέτρινη επένδυση και να δείχνει ένα μεγάλο πιστόλι. Μία άλλη έδειχνε τρύπες από σφαίρες στα φωτοστέφανα και τα πρόσωπα της Παναγίας και του Ιησού.

Η αφίσα, μια διαφήμιση από τον οίκο δημοπρασιών Koller, έδειχνε λεπτομέρειες για το έργο «Madonna with Child and the Archangel Michael» του Ιταλού ζωγράφου του 14ου αιώνα Tommaso del Mazza που πρόκειται να βγει προς πώληση στις 20 Σεπτεμβρίου.

Η Αμέτι, η οποία γεννήθηκε το 1992 στη Βοσνία σε μια μουσουλμανική οικογένεια και σήμερα αυτοπροσδιορίζεται ως αγνωστικίστρια, ζήτησε συγγνώμη δηλώνοντας ότι δεν είχε καταλάβει τη θρησκευτική σημασία της εικόνας. Μεγάλωσε στην Ελβετία, όπου μετανάστευσε το 1995 μαζί με την οικογένειά της ως πρόσφυγας.

Η οικογένειά της εγκαταστάθηκε σε κέντρο ασύλου στο Adliswil, ενώ η ίδια σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει τη διατριβή της στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης, με αντικείμενο την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ο πατέρας της ήταν καθηγητής βιολογίας και πολιτικός στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

Mε πληροφορίες από AFP, AP