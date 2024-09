Μακελειό στην Τζόρτζια: Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του δράστη - Κατηγορούμενος ο πατέρας

Στη δημοσιότητα δόθηκε η φωτογραφία του 14χρονου δράστη της ένοπλης αιματηρής επίθεσης στο λύκειο της Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ονομάζεται Κολτ Γκρέι και σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Μπάροου, Τζαντ Σμιθ, παραδόθηκε αμέσως όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε «εμμονή» με την επίθεση στο γυμνάσιο Marjory Stoneman Douglas στο Πάρκλαντ της Φλόριντα, που έγινε το 2018 και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 17 άνθρωποι.

