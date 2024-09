Ουκρανία: Νέο ρωσικό χτύπημα στη Λβιβ - Επτά νεκροί, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά

Νέα καταστροφική ρωσική επίθεση σημειώθηκε νωρίς σήμερα (4/9) το πρωί στην πόλη Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, στοιχίζοντας τη ζωή σε επτά ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, όπως ανέφερε μέσω του Telegram ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι.

Σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους η ρωσική αεροπορική επίθεση στη Λβιβ είχε ως αποτέλεσμα και την καταστροφή ιστορικών κτιρίων στην καρδιά της πόλης.

Μετά τη φονική αυτή επίθεση, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του να βοηθήσουν στην αντιαεροπορική άμυνα και ζήτησε να επιτραπούν μεγάλου βεληνεκούς πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας.

«Όποιος πείθει τους εταίρους να δώσουν στην Ουκρανία περισσότερες δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς για να απαντήσει όπως πρέπει στον τρόμο, εργάζεται για να εμποδίσει ακριβώς αυτού του είδους τα ρωσικά τρομοκρατικά πλήγματα σε ουκρανικές πόλεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Russian missiles against our cities and people. The strike on Lviv killed 5 people, including a 14-year-old girl. My condolences go out to the families and loved ones of the victims. More than 30 people were injured. Ordinary residential buildings, schools, and medical facilities… pic.twitter.com/RYeA2k1PY8

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2024