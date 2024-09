Τραγωδία στην Κίνα: Σχολικό έπεσε πάνω σε πλήθος - 11 νεκροί, από αυτούς οι 5 μαθητές

Ένα σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Κίνα, όπου ένα σχολικό λεωφορείο -από ακόμη άγνωστη αιτία- έπεσε πάνω σε πεζούς, αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε μαθητές.

Ειδικότερα, η τραγωδία εκτυλίχθηκε πλάι στην πύλη σχολείου στην πόλη Ταϊάν, περίπου 400 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σαντόνγκ (ανατολικά).

«Μέχρι στιγμής, (το περιστατικό) έχει προκαλέσει το θάνατο 11 ανθρώπων, εκ των οποίων έξι ήταν γονείς και πέντε μαθητές», μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας CCTV, προσθέτοντας ότι ένα ακόμη άτομο βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε Νεκροίπως οι μαθητές στέκονταν έξω από την είσοδο ενός γυμνασίου στην πόλη Ταϊάν της επαρχίας Σαντόνγκ όταν συνέβη το περιστατικό στις 7 το πρωί (τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας), σε πεζοδρόμιο πλάι στην πύλη σχολείου μέσης εκπαίδευσης.

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ενήλικες να γονατίζουν πάνω από παιδιά με αιμόφυρτα ρούχα που κείτονταν στο δρόμο δίπλα σε ένα ογκώδες γκρι λεωφορείο.

Το AFP δεν ήταν άμεσα σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τη γνησιότητα των φωτογραφιών, μερικές από τις οποίες αργότερα φάνηκε να έχουν αφαιρεθεί.

Ο οδηγός τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία και διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Τα θανατηφόρα τροχαία είναι συχνά στην Κίνα, λόγω των πολλών παραβιάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και της χαλαρότητας των αρχών ως προς την επιβολή του.

Τον Ιούλιο, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Τσανγκσά (κεντρικά), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι πέντε.

🤍🤍🤍 More than 10 students were killed and injured Tuesday morning as a bus crashed into a sidewalk near school gate in Dongping, E. China’s Shandong Province pic.twitter.com/0rHfSeRgjY

— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) September 3, 2024