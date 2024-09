Νότια Κορέα: Έρευνα εις βάρος του Telegram για διάδοση «deepfake» πορνογραφικού περιεχομένου

Οι διωκτικές αρχές της Δημοκρατίας της Κορέας (γνωστότερης ως Νότιας Κορέας) ανακοίνωσαν σήμερα (Δευτέρα, 2/9) ότι ξεκίνησαν έρευνα εις βάρος της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, κατηγορώντας την ότι «ενθαρρύνει» τη μετάδοση πλαστού πορνογραφικού περιεχομένου με τη χρήση φωτογραφιών κυρίως ανηλίκων.

«Το Telegram δεν απάντησε στα προηγούμενα αιτήματά μας να μας παρέχει πληροφορίες για τους λογαριασμούς (χρηστών) στη διάρκεια προηγούμενων ερευνών για αδικήματα που συνδέονται» με την πλατφόρμα, δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου ερευνών της εθνικής αστυνομίας της Νότιας Κορέας Γου Γιονγκ-σου.

Η έρευνα ξεκίνησε λόγω της οργής που έχει προκαλέσει στην νοτιοκορεατική κοινή γνώμη και τους πολιτικούς της χώρας η deepfake πορνογραφία με θύματα Νοτιοκορεάτισσες. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αυτού του είδους το περιεχόμενο βρίσκεται συχνά στα chatrooms του Telegram.

South Korea is in an uproar because of deepfakes. The South Korean government held an emergency meeting about the deepfake issue and ordered an investigation. On Telegram, we can find many deepfake channels. In one deepfake-sharing channel, a malicious user was identified. His… pic.twitter.com/A8PjCik3Hc

