Πέθανε ο ράπερ Fatman Scoop- Κατέρρευσε στη σκηνή

Ο ράπερ Fatman Scoop, βραβευμένος με τρία Grammy, κατέρρευσε την ώρα που βρισκόταν στην σκηνή του Hamden Town Center Park, στο Κονέκτικατ.

Η είδηση του θανάτου του, έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του μάνατζερ του Μπίρτς Μάικλ, γνωστού ως «Pure Gold» στην οποία έγραφε:

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνω τον θάνατο του Isaac Freeman III, o οποίος έγινε γνωστός στο κοινό ως Fatman Scoop».

Ο Pure Cold πρόσθεσε στη δήλωσή του: «Μου έμαθες πώς να γίνω ο άνθρωπος που είμαι σήμερα. Σ’ αγαπώ Scoop, σ’ ευχαριστώ πολύ για όλα όσα μου έδωσες».

Σε ανάρτησή του στο Instagram ο Pure Gold έγραψε για τον ράπερ και συνεργάτη του: «Ειλικρινά δεν βρίσκω λόγια… Ταξιδέψαμε μαζί σε όλο τον κόσμο και με έβαλες να παίζω μαζί σου σε μερικές από τις μεγαλύτερες και σπουδαιότερες σκηνές αυτού του πλανήτη, τα πράγματα που μου έμαθες με έκαναν πραγματικά τον άνθρωπο που είμαι σήμερα».

Η ακριβής αιτία θανάτου του διάσημου καλλιτέχνη δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.

Στο βίντεο που ακολουθεί θεατές που βρέθηκαν στον συναυλιακό χώρο για να απολαύσουν τον Fatman Scoop, έχουν καταγράψει σε βίντεο τη στιγμή που αυτός καταρρέει.

I REALLY hope he comes out of this ok. Prayers up for Fatman Scoop. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾pic.twitter.com/rR9PxNkiaR

— Chaddie The Baddie Turner (@TheMrChadTurner) August 31, 2024