Ουκρανία: «Ελέγχουμε έκταση 1.300 τ. χλμ έκτασης στο Κουρσκ και 100 οικισμούς» λέει o αρχηγός του ουκρανικού στρατού

Στις επιχειρήσεις του ουκρανικού στρατού στο Κουρσκ αναφέρθηκε ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση είχε «κάποια επιτυχία» και τονίζοντας ότι η Ρωσία έχει αποσύρει ορισμένα από τα στρατεύματά της από τη νότια Ουκρανία για να αντιμετωπίσει την εισβολή στην περιοχή του Κουρσκ.

Η Ουκρανία ελέγχει 100 οικισμούς και έκταση 1.294 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη ρωσική μεθοριακή περιφέρεια του Κουρσκ, όπου από την αρχή της επίθεσής της, πριν από τρεις εβδομάδες, έχει αιχμαλωτίσει 594 στρατιώτες της Ρωσίας, ανακοίνωσε επίσης ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Μέχρι σήμερα, έχουμε πάρει τον έλεγχο 1.294 τετραγωνικών χιλιομέτρων εδάφους και 100 οικισμών, κατά τη διάρκεια της δημιουργίας μιας ζώνης ασφαλείας στην περιοχή του Κουρσκ», δήλωσε ο Ολεσκάντρ Σίρσκι στη διάρκεια ενός φόρουμ στο Κίεβο. «Συνολικά 594 μέλη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων έχουν αιχμαλωτισθεί στη ζώνη αυτή», πρόσθεσε.

⚡️The creation of a security zone, the cessation of shelling from the territory of the Russian Federation, the protection of civilian objects in the Sumy region and the advance of the enemy, — Sirsky on the purpose of the Kursk operation, which began on August 6 pic.twitter.com/f4NfOJdxD1

August 27, 2024