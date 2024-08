Ted Lasso: Επιστρέφει με 4η σεζόν η δημοφιλής σειρά

Η βραβευμένη κωμωδία της Apple TV+, «Ted Lasso» πήρε το πράσινο φως για την 4η σεζόν.

Όπως έμαθε το Deadline, η Warner Bros. Television ανανέωσε τα συμβόλαια των αρχικών μελών του καστ, Χάνα Γουάντινγκχαμ, Μπρετ Γκόλντσταϊν και Τζέρεμι Σουίφτ, οι οποίοι ανήκουν στο βρετανικό σωματείο ηθοποιών U.K. Equity.

Στη συνέχεια το στούντιο αναμένεται να επικοινωνήσει με τα υπόλοιπα μέλη που έχουν συμβόλαια με την SAG-AFTRA, και τα οποία έχουν λήξει, για να γίνουν νέες συμφωνίες.

