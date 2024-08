Επιδημία χολέρας στο εμπόλεμο Σουδάν

Περισσότερα από 350 κρούσματα χολέρας καταγράφηκαν σε νέα εστία στο Σουδάν μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για ακόμα πιο αυξημένους αριθμούς, δεδομένων των δυσκολιών προσέγγισης και καταγραφής θυμάτων εν μέσω της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης που προκλήθηκε από τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα.

State Disaster Declaration: Floods in Western Darfur have claimed 100 lives, leaving thousands of citizens displaced and exposed, struggling to survive in the consequences… pic.twitter.com/XmZyDCHkZW

Ο υπουργός Υγείας Χάιθαμ Μοχάμεντ Ιμπραήμ δήλωσε ότι τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ασθένεια και κήρυξε επιδημία χολέρας μετά από αρκετές εβδομάδες έντονων βροχοπτώσεων, που εκτιμάται πως μόλυναν το πόσιμο νερό.

🇸🇩 #Sudan‘s civil war: mediators are trying to open up three #humanitarian routes, that could allow relief for more than 20 million people currently cut off from food and medical aid.

Dozens of people have died this week due to a cholera outbreak ⤵️ pic.twitter.com/amHuB9syC5

— Eye on Africa – France 24 (@EyeOnAfricaF24) August 20, 2024