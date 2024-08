Ισραήλ: Ανακτήθηκαν σοροί 6 ομήρων μετά από επιχείρηση στη Χαν Γιουνίς

Στον εντοπισμό και την ανάκτηση των σορών έξι ομήρων που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, προχώρησαν οι Ισραηλινοί. Οι σοροί βρέθηκαν και ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια ολονύχτιας επιχείρησης στη Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ ανέσυρε τα πτώματα των ομήρων: Alex Dancyg – 75 ετών, Yagev Buchshtav – 35 ετών, Chaim Peri – 79 ετών , Yoram Metzger – 80 ετών, Nadav Popplewell – 51 ετών, and Avraham Munder – 78 ετών.

BREAKING: The Israeli military says it has recovered the bodies of six hostages in an overnight operation in Gaza.https://t.co/m1ptU35CEn

