Η Ιμάνι Κελίφ κάνει μήνυση σε Έλον Μασκ και Τζέι Κέι Ρόουλινγκ για διαδικτυακό bullying

H Αλγερινή χρυσή Ολυμπιονίκης Ιμάνι Κελίφ θα κάνει μήνυση στον Έλον Μασκ μέσω του δικηγόρου της, καθώς η Αλγερινή αθλήτρια υποστηρίζει ότι υπέστη διαδικτυακό bullying από τον γνωστό δισεκατομμυριούχο.

Μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων και το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στην πυγμαχία γυναικών, η Ιμάνι Κελίφ περνά στην αντεπίθεση και απαντά με μηνύσεις σε όσους θέλησαν να της κάνουν διαδικτυακό bullying και να την προσβάλουν, με τον Έλον Μασκ να είναι μεταξύ των προσώπων.

Ο Nabil Boudi, ο δικηγόρος της Ολυμπιονίκη πυγμάχου που εδρεύει στο Παρίσι, επιβεβαίωσε στο Variety ότι και οι δύο αναφέρονται στην καταγγελία, που αναρτήθηκε στο τμήμα κατά του διαδικτυακού μίσους της εισαγγελίας του Παρισιού την Παρασκευή.

J.K. Rowling and Elon Musk have both been named in a criminal complaint filed to French authorities over alleged “acts of aggravated cyber harassment” against Algerian boxer and newly crowned Olympic champion Imane Khelif. https://t.co/756DIcwZzV pic.twitter.com/ylHMeGJi8e

Aπό τις μηνύσεις της δεν θα γλυτώσουν ούτε ο ακροδεξιός δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ούτε η συγγραφέας του «Χάρι Πότερ», Τζέι Κέι Ρόουλινγκ, γνωστή για τις θέσεις της σχετικά με τα τρανς άτομα.

Could any picture sum up our new men’s rights movement better? The smirk of a male who’s knows he’s protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he’s just punched in the head, and whose life’s ambition he’s just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024