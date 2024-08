Γαλλία: Εθελόντρια των Ολυμπιακών Αγώνων βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα

Μια νεαρή γυναίκα που ήταν εθελόντρια κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα του Παρισιού το βράδυ της Δευτέρας (12/08).

Πληροφορίες που μεταδίδει η γαλλική εφημερίδα Leparisien αναφέρουν για τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, ότι δολοφονήθηκε από έναν άλλο εθελοντή, με τον οποίο διατηρούσε σχέση εδώ και δύο χρόνια. Τα πρώτα ευρήματα έδειξαν αιμάτωμα στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού και τραύμα στο λαιμό. Η σορός μεταφέρθηκε στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο του Παρισιού, όπου αναμένεται να εξεταστεί τις επόμενες ώρες.

Η μητέρα του θύματος είχε δηλώσει την εξαφάνιση της 21χρονης κόρης της από το τέλος της τελετής λήξης στο Stade de France. Από την έρευνα προέκυψε ότι το κινητό της τηλέφωνο εντοπίστηκε κοντά στο Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Η αστυνομία διέδωσε την περιγραφή της σε όλες τις περιπολίες της περιοχής.

Στις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας, η οικογένεια του θύματος ενημέρωσε την αστυνομία ότι είχε λάβει ένα γραπτό μήνυμα από την Πολωνία που εξηγούσε ότι ο φίλος της κοπέλας είχε στείλει ένα ανησυχητικό μήνυμα στην οικογένειά του. Ο φίλος εξηγούσε ότι είχε κάνει κάτι «ανόητο». Στη συνέχεια η αστυνομία πήγε στο σπίτι της στην οδό Émile Blémont.

Olympic volunteer ‘found next to partner’s corpse’ hours after closing ceremony https://t.co/hiaseym3WW

— Metro (@MetroUK) August 13, 2024